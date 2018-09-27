أسانج يستقيل من رئاسة تحرير موقع ويكيليكس

عين مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، الشهير بالوثائق المسربة، الصحفي الآيسلندي كريستيان هرافنسون، رئيس تحرير جديد للموقع، الذي كان يشغل في السابق الممثل الرسمي للمنظمة.

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ WikiLeaks على تويتر: "بسبب الظروف الاستثنائية، التي وجد فيها جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، في العزل لمدة ستة أشهر (دون احتساب زيارات المحامين) والسجن الطوعي في سفارة الإكوادور، رشح أسانج كريستيان هرافنسون، كرئيس تحرير موقع ويكيليكس".

وأكد البيان أن أسانج "سيستمر في شغل منصب ناشر موقع ويكيليكس".

ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL — WikiLeaks (@wikileaks) 26 сентября 2018 г.

وعمل الصحفي الآيسلندي هرافنسون كممثل رسمي لـ WikiLeaks من عام 2010 إلى عام 2016، وبعد ذلك أشرف على عدد من المشاريع في المنظمة المتعلقة بالفقه القانوني.

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وقد أسس أسانج موقع WikiLeaks في عام 2006 لنشر معلومات وبيانات سرية من شأنها كشف الفساد والإساءة في المعاملة. وفي البداية، كان الهدف من ويكيليكس هو الكشف عن الفساد في بلدان آسيا الوسطى والصين وروسيا، ومع ذلك، تم إيلاء اهتمام كبير للكشف عن أنشطة الحكومات والشركات الغربية.

ويقبع أسانج منذ عام 2012 في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن. وقد توجه حينها إلى السلطات الإكوادورية للحصول على اللجوء السياسي خوفا من تسليمه من قبل السلطات السويدية إلى الولايات المتحدة بسبب أنشطته في ويكيليكس.

المصدر: rbc.ru