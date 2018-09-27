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إحباط هجوم كبير في هولندا واعتقال 7 أشخاص

إحباط هجوم كبير في هولندا واعتقال 7 أشخاص

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إحباط هجوم كبير في هولندا واعتقال 7 أشخاص
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أعلنت الشرطة الهولندية إحباط "هجوم إرهابي كبير" على أراضي البلاد واعتقال 7 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهذا الهجوم.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم القبض على المشتبه بهم السبعة اليوم الخميس، وهم في مرحلة متقدمة من التحضير للهجوم على أراضي البلاد.

وحسب معلومات الشرطة، كان بنية هؤلاء الأشخاص استخدام أحزمة ناسفة وبنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكانوا يسعون لتنفيذ عملية تؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا.

يتبع..

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