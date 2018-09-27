"الشيوخ الأمريكي" يستمع لإفادة امرأة تتهم مرشح ترامب باعتداء جنسي

بدأت جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي للاستماع إلى إفادات كريستين بلايزي فورد التي تتهم القاضي بريت كافانو مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة المحكمة العليا بالاعتداء الجنسي عليها.

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وخلال الجلسة التي جرت اليوم بحضوراللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ ظهرت فورد، البروفسورة في علم النفس وتبلغ من العمر 51 عاما، لأول مرة أمام ملايين الأمريكيين الذين يتابعون الموضوع في بث مباشر عبر شاشات التلفزيون.

ومن المتوقع أن تقدم المرأة خلال الجلسة تفاصيل حول اتهامها كافانو بأنه حاول اغتصابها قبل 36 عاما.

وسيتحدث بعدها القاضي المحافظ بريت كافانو البالغ 53 عاما من العمر تحت القسم.

وعشية جلسة الاستماع هذه أشاد الرئيس الأمريكي بكافانو لكنه قال إنه منفتح على سحب ترشيحه في حال وجود أدلة مقنعة على ادعاء بلايزي.

وقال: "من الممكن أن أغير رأيي" بعد الاستماع إلى إفادات فورد، مضيفا: "أعتقد أن هذا اليوم سيكون يوما هاما في تاريخ بلادنا".

ويواجه ترامب ضغوطا من قبل الحزب الديمقراطي الذي يدعوه لسحب ترشيح كافانو وفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة بحقه.

وفي شهادة معدة سابقا نشرتها وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء قالت بلايزي إنها ظنت أن كافانو سيغتصبها في تلك الليلة، مؤكدة أن الاعتداء غير حياتها "بصورة مأساوية".

وأضافت: "أنا لست هنا اليوم لأنني أريد ذلك. أنا مرتعبة. أنا هنا لأنني أعتبر أنّ من واجبي المدني أن أخبركم بما حدث معي عندما كنا أنا وبريت كافانو في المدرسة الثانوية".

ويواجه كافانو عددا من الاتهامات بارتكاب تجاوزات جنسية، فيما نفى جميع الاتهامات قائلا: "أنفي بشكل قاطع ودون لبس هذا الادعاء. لم أقم بذلك في المدرسة الثانوية أو في أي وقت".

المصدر: أ ف ب + وكالات