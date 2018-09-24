للمرة الثانية.. "تجاوزات جنسية" تلاحق مرشح ترامب للمحكمة العليا

يواجه مرشح الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا اتهامات جديدة بارتكاب تجاوزات جنسية، قبل 4 أيام من جلسة استماع حاسمة في مجلس الشيوخ للمرأة الأولى التي اتهمته أيضا بالاعتداء عليها جنسيا.

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وقالت المرأة الثانية، وهي ديبورا راميريز، وتبلغ من العمر 53 عاما، لمجلة "نيويوركر" الأمريكية أمس الأحد، إن القاضي، بريت كافانو، (مرشح ترامب لرئاسة المحكمة العليا) أقدم خلال سهرة في جامعة ييل في ثمانينات القرن الماضي على كشف عضوه التناسلي أمامها، مجبرا إياها على ملامسته، بينما كانت هي تدفعه بعيدا، وهو الأمر الذي نفاه كافانو.

وكتب كافانو في بيان نشرته المجلة أن: "هذه الواقعة المزعومة التي تعود إلى 35 سنة مضت لم تحصل"، مضيفا: "الأشخاص الذين عرفوني في ذلك الوقت، يعلمون أن هذا لم يحصل، وقد قالوا ذلك. هذا ببساطة تشويه للسمعة".

ويأتي اتهام راميريز (المرأة الثانية) قبل 4 أيام من شهادة علنية منتظرة يوم الخميس، ستدلي بها الباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد (المرأة الأولى)، التي اتهمت أيضا في وقت سابق بريت كافانو بأنه اعتدى عليها جنسيا خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عاما.

وبعد أيام من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق حول التاريخ والتوقيت الذي ستدلي فيه بلازي فورد بشهادتها. ونقلت وسائل إعلام عن مستشاريها قولهم إنه "على الرغم من التهديدات الحالية لسلامتها وحياتها، فإن الدكتورة فورد تعتقد أن من المهم أن يستمع إليها أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة".

المصدر: أ ف ب