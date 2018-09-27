وزارة الدفاع الصينية لواشنطن: علاقاتنا مع روسيا خط أحمر!

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، جين هوتسيان، إن واشنطن لا تملك أي حق في التدخل في التعاون العسكري بين بكين وموسكو.

وأضاف المتحدث الصيني القول: "ترتبط الصين وروسيا بعلاقات شراكة استراتيجية شاملة، والتعاون العسكري الثنائي، هو تعاون معتاد بين دولتين تتمتعان بالسيادة".

وأشار ممثل وزارة الدفاع الصينية، إلى أن التعاون بين بكين وموسكو، يهدف لحماية المصالح المشروعة لكلا الدولتين وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، وكل ذلك في إطار معايير القانون الدولي.

وقال: "لا يحق للولايات المتحدة التدخل في هذا التعاون". وشدد على أن الصين وروسيا تخططان لمواصلة تطوير التعاون.

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في وقت سابق انتقدت الخارجية الصينية، العقوبات الأمريكية ضد بكين بسبب تعاونها مع موسكو، ووصفتها بالانتهاك الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية.

المصدر: RT