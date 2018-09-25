الصين تتهم "دائرة أشخاص" في الولايات المتحدة بتسميم العلاقات بين البلدين

قالت بكين إن هناك دائرة معينة من الأشخاص في الولايات المتحدة تسعى في الوقت الحاضر إلى إثارة الفتنة وتسميم أجواء التعاون بين الصين وأمريكا.

وصرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أثناء لقائه ممثلين عن لجنة الأمن القومي الأمريكي، بأنه "بات واضحا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، سلبية تجاه الصين"، مضيفا أن "هناك قوى معينة تكيل التهم إلى الصين في المجال التجاري والاقتصادي، ومجال الأمن، محاولة بذلك خلق مناخ مواجهة وتسميم العلاقات الثنائية".

وأوضح وزير الخارجية الصيني أن مثل هذا النهج في التعامل "يتناقض مع الحقيقة وغير مسؤول".

وأكد الوزير أن الاستمرار في هذا النهج سيلحق ضررا ليس فقط بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن بالعالم كله، بما أن البلدين يلعبان دورا مهما على المستوى العالمي.

المصدر: انترفاكس