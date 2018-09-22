الصين تتخلى عن إجراء مشاورات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة

أفاد موقع صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية بتخلى بكين عن إجراء مشاورات جديدة مع واشنطن حول المسائل التجارية العالقة، بعد إعلان الأخيرة فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.

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وكتب الموقع، أنه كان من المخطط سابقا أن يصل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (الحكومة الصينية)، لي كه تشيانغ، إلى واشنطن الأسبوع القادم، مضيفا أنه كان من المتوقع أيضا أن يصل قبل ذلك إلى الولايات المتحدة وفد صيني سيقوم بإعداد المشاورات حول المسائل التجارية.

وأكد أن السلطات الصينية تخلت عن خططها هذه على خلفية تصريحات واشنطن حول فرض الرسوم الجديدة على البضائع الصينية.

ويبدأ في الـ24 من سبتمبر الجاري سريان مفعول الرسوم الأمريكية بنسبة 10% على واردات صينية بـ 200 مليار دولار. وهذا هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلنته إدارة البيت الأبيض الاثنين الماضي. وقال ترامب إن واشنطن في حال اتخاذ إجراءات جوابية من جانب بكين، ستفرض رسوما إضافية على البضائع والخدمات الصينية بقيمة 267 مليار دولار.

المصدر: تاس