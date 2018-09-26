بومبيو يبحث آفاق قمة ترامب وكيم الثانية مع نظيره الكوري الشمالي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه عقد "لقاء إيجابيا جدا" مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، وبحث مسائل نزع السلاح النووي الكوري.

وأوضح بومبيو في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه بحث مع الوزير الكوري الشمالي "القمة المقبلة (بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون) والخطوات المقبلة نحو نزع السلاح النووي لدى كوريا الشمالية".

Very positive meeting with #DPRK Foreign Minister Ri Yong Ho @UNGA to discuss upcoming summit & next steps toward denuclearization of #NorthKorea. Much work remains, but we will continue to move forward. @StateDeptpic.twitter.com/O376apkrBd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 сентября 2018 г.

وأضاف بومبيو أنه "لا يزال هناك عمل كبير لكننا سنواصل المضي قدما إلى الأمام".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، صدر في أعقاب لقاء بومبيو مع ري يونغ هو، أن الوزير الأمريكي قبل دعوة نظيره الكوري الشمالي لزيارة بيونغ يانغ في أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن زيارة بومبيو ستهدف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الجانبان أثناء قمة ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة، بما في ذلك نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل وقابل للتأكد منه، والتحضير للقاء جديد بين ترامب وكيم.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع لقاءه الثاني مع الزعيم الكوري الشمالي في وقت قريب، ولكن لم يتم تحديد مكان عقده بعد. كما أشاد ترامب بكيم جونغ أون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

المصدر: RT، وكالات