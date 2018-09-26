بومبيو يرجح عقد لقاء جديد بين ترامب وكيم بعد شهر أكتوبر

رجح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن اللقاء الثاني بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيعقد بعد شهر أكتوبر المقبل.

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وفي مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أكد بومبيو أن العمل جار لضمان تهيئة الظروف المناسبة لعقد لقاء القمة الثانية بين ترامب وكيم، قائلا: "نعمل بجد كي نطمئن من أن الظروف مهيأة لنستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن (من التقدم) أثناء هذه القمة. لكننا نأمل أن تُعقد قريبا".

وأضاف الوزير: "قد تنعقد في أكتوبر، لكن الأرجح أن ذلك سيحدث في وقت لاحق".

والجمعة الماضي، توقع بومبيو، عقد قمة جديدة "قريبا" بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لأجل تحقيق "تقدم" في مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وشهد التوتر الحاد السائد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية انفراجا ملحوظا بعد اللقاء التاريخي بين الزعيمين في سنغافورة، في 12 يونيو الماضي، حيث تعهد كيم بتخلي بلاده عن سلاحها النووي، مقابل تعهد ترامب بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية.

المصدر: رويترز