 
مباشر

أردوغان: المتطرفون في إدلب بدأوا الخروج من المناطق منزوعة السلاح والسلام مستحيل مع استمرار الأسد

أخبار العالم

أردوغان: المتطرفون في إدلب بدأوا الخروج من المناطق منزوعة السلاح والسلام مستحيل مع استمرار الأسد
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku9a

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.

إقرأ المزيد
قافلة آليات عسكرية تركية بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا دخول رتل تركي ليلا إلى محافظة إدلب

وأضاف أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا في 17 من الشهر الجاري على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.

وينص الاتفاق على أن تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية على المنطقة منزوعة السلاح.

وتسيطر هيئة "تحرير الشام" على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر قوات الجيش السوري في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهاجم إيران وملفات الشرق الأوسط الساخنة على مائدة الجمعية العامة