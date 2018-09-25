بومبيو: لن نسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز.

وقال بومبيو خلال مؤتمر "موحدون ضد إيران نووية": "إذا كان النظام الإيراني يعتقد بأن له ملكية كاملة على مضيق هرمز، فيمكنه الرهان برياله الأخير على أن الولايات المتحدة لن تسمح له بذلك أبدا".

وجاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي لم يستبعد في حديث لقناة "أن بي سي" الأمريكية إغلاق مضيق هرمز في حال واصلت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران.

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بالإضافة إلى ذلك، أكد بومبيو أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى قصف القنصلية الأمريكية في البصرة 8 سبتمبر وسقوط قذائف بالمنطقة الخضراء في بغداد بالعراق 7 سبتمبر، واللذين اتهم "قوى موالية لإيران" بالوقوف وراءهما.

وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة ستحاسب النظام في طهران على أي هجوم يؤدي إلى إصابة مواطنينا أو إلحاق أضرار بمواقعنا"، مؤكدا أن "أمريكا سترد بسرعة وبقوة... ونحن سنرد على مصدر الهجمات على المصالح الأمريكية".

كما انتقد بومبيو قرار دول أوروبية إنشاء آلية خاصة للتعامل مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية، معتبرا هذا الإجراء "غير بناء" من وجهة نظر الأمن والسلام الدولي والإقليمي، ومعبرا عن خيبة أمله إزاءه.

وفي بداية كلمة بومبيو قاطعته مجموعة من المحتجين على السياسات الأمريكية تجاه إيران. وبعد إخراجهم من القاعة قال بومبيو إنه "كان جيدا لو كان بإمكانهم الاحتجاج بنفس الطريقة في إيران".

المصدر: وكالات