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ترامب: روحاني شخص رائع لكنني لا أنوي لقاءه الآن

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ترامب: روحاني شخص رائع لكنني لا أنوي لقاءه الآن
Reuters Jonathan Ernst
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني الآن، رغم دعوات واشنطن الموجهة إلى طهران بهذا الشأن.

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وذكر ترامب اليوم، على حسابه في "تويتر": "على الرغم من المطالب (الأمريكية)، ليست لدي الآن خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. قد يحدث ذلك في المستقبل".

وأشاد سيد البيت الأبيض بنظيره الإيراني قائلا: "أنا على يقين بأنه شخص رائع".

وجاء هذا التصريح في وقت شدد فيه علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، على رفض طهران القاطع لمطالب ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن عقد لقاء مع زعماء إيرانيين.

المصدر: RT

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