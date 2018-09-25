ترامب: روحاني شخص رائع لكنني لا أنوي لقاءه الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني الآن، رغم دعوات واشنطن الموجهة إلى طهران بهذا الشأن.

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وذكر ترامب اليوم، على حسابه في "تويتر": "على الرغم من المطالب (الأمريكية)، ليست لدي الآن خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. قد يحدث ذلك في المستقبل".

وأشاد سيد البيت الأبيض بنظيره الإيراني قائلا: "أنا على يقين بأنه شخص رائع".

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

وجاء هذا التصريح في وقت شدد فيه علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، على رفض طهران القاطع لمطالب ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن عقد لقاء مع زعماء إيرانيين.

المصدر: RT