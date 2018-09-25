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كبير مستشاري خامنئي: أحلام ترامب بلقاء زعماء إيران لن تتحقق

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كبير مستشاري خامنئي: أحلام ترامب بلقاء زعماء إيران لن تتحقق
Reuters Mohamed Azakir
علي أكبر ولايتي
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شدد علي أكبر ولايتي، المستشار الأعلى للشؤون الدولية لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، على رفض الجمهورية الإسلامية القاطع لاقتراح الإدارة الأمريكية بعقد لقاء مع القادة الإيرانيين.

وقال ولايتي في تصريح متلفز: "حلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بلقاء زعماء إيرانيين لن يتحقق في الواقع، وهذا أمر محسوم لا رجعة فيه".

وأشار مستشار خامنئي إلى أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة تصفير صادرات النفط الإيرانية، على الرغم من "الممارسات الضاغطة من جانب واشنطن وحلفائها"، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تستطيع مواجهة المشاكل بالتعاون مع روسيا والصين والدول الصديقة الأخرى.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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