موسكو: نشر الدرع الصاروخية في رومانيا وبولندا يهدد معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومات الدفاع الصاروخي في رومانيا وبولندا، يهدد بانهيار معاهدة تدمير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال مدير قسم حظر انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم تُحل هذه المشكلة فإن المعاهدة يمكن أن تنهار، ومن الواضح أن المسؤول عن انهيارها ستكون الولايات المتحدة".

وأوضح يرماكوف أن نشر منصات الإطلاق على الأرض في أوروبا، والتي من شأنها أن تكون حاملة لصواريخ مجنحة متوسطة المدى من نوع "توماهوك" يعد خرقا مباشرا للمعاهدة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى نشر منظومة الدرع الصاروخية في رومانيا وبولندا، وهو ما ترى فيه موسكو تهديدا لروسيا، متوعدة باتخاذ إجراءات جوابية.

المصدر: انترفاكس