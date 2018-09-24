هذا ما ستفعله أنقرة إذا حرمتها واشنطن من مقاتلات "إف - 35" عقابا على شراء منظومة "إس - 400"

قال كاتب تركي إن بلاده حددت استراتيجية ستتبعها في حال إصرار الإدارة الأمريكية على عدم بيعها مقاتلات "إف - 35" بسبب شرائها منظومة "إس - 400" الروسية.

وقال هاكان جليك في مقالة بعنوان:"إن لم تنجح صفقة (إف-35) فهي (العاصفة!)"، إن أنقرة اتخذت سلسلة من القرارات الاحترازية في مواجهة تدهور العلاقات بشكل أكبر مع واشنطن.

وأكد الكاتب أن بلاده ستقدم على الخطوات التالية، إذا منعت عنها مقاتلات "إف - 35":



- ستتواصل أنقرة مع جميع الشركاء في برنامج تصنيع إف-35، لأنه برنامج متعدد الأطراف، وستعلن عدم رغبتها الانسحاب منه.

- ستعلن عن الكلفة الاقتصادية والفنية لاستبعادها من البرنامج على الولايات المتحدة، وستكشف للرأي العام الأمريكي عن كلفة التأخير التي ستحصل في البرنامج.

- ستعلن أن الولايات المتحدة بلد لا يوثق به في مجال صناعة وبيع الأسلحة.

- ستعلن أن صفقات الشراء والتوريد والإنتاج المشترك المتواصلة مع الولايات المتحدة ستتضرر من قرار استبعاد تركيا من برنامج إف-35.

- ستلجأ للتحكيم الدولي بدعوى عدم التزام الولايات المتحدة بأحكام العقود التي أبرمتها مع تركيا. وأفاد الكاتب بأن بلاده بعد هذه الخطوات ستلجأ إلى البحث عن بديل، إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن قرار وقف بيعها مقاتلات "إف - 35".

ومن ذلك، أن تركيا ستعرض على بريطانيا المشاركة في برنامج تصنيع المقاتلة "تمبست" التي قال عنها إن الأوساط المختصة في أنقرة أعدتها البديل الأقوى.

ولفت في هذا السياق أيضا إلى أن شركة "BAE Systems" البريطانية كانت قررت العمل بالتعاون مع شركة توساش التركية على إنتاج المقاتلة المسماة "TFX"، مضيفا أنه وفيما يستمر العمل على هذا المشروع، أعربت تركيا عن اهتمامها بمشروع "تمبست"، التي تعد في بريطانيا "طائرة المستقبل".

المصدر: ترك برس