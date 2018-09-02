أردوغان: لن نستأذن أحدا في شراء "إس-400"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على شراء منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، مشيرا إلى أن أنقرة لن تستأذن أحدا في ذلك.

وقال أردوغان خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي القرغيزي المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك اليوم الأحد: "البعض يشعر بالانزعاج من الاتفاقية (بشأن شراء "إس-400"). لسنا في وارد استئذان أي كان في مسألة الدفاع عن أنفسنا أو الخطوات التي نقدم عليها في هذا الخصوص".

وفي وقت سابق صرح أردوغان بأن بلاده تعتزم استلام منظومات "إس-400" في القريب، رغم ضغط وتهديدات واشنطن.

وشدد الرئيس التركي على حرص بلاده على تحقيق استقلالها الكامل في الاقتصاد، ولاسيما في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن نسبة اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية بلغت 65% بعد أن كانت 20% قبل استلام حزبه "العدالة والتنمية" السلطة في البلاد.

وبموجب الاتفاق بين روسيا وتركيا المبرم في ديسمبر 2017، ستحصل أنقرة على بطاريتي "إس-400" وسيتولى تشغيلهما العسكريون الأتراك، وأكدت موسكو مؤخرا أن تسليم "إس-400" سيبدأ العام المقبل.

المصدر: وكالات