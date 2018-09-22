خامنئي يحمل "حلفاء واشنطن الإقليميين" مسؤولية هجوم الأهواز

اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف اليوم عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وشدد خامنئي، في بيان منشور على موقعه الرسمي، على أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة مؤامرات تحيكها "الدول الإقليمية دمى الولايات المتحدة"، بهدف نسف أمن الجمهورية الإسلامية.

وأوعز خامنئي أجهزة الأمن الإيرانية بملاحقة المتورطين في الاعتداء الدامي بسرعة ومحاكمتهم، دون ذكر أسماء هؤلاء "حلفاء واشنطن"، لكن في إشارة واضحة إلى خصوم إيران الخليجيين وبالدرجة الأولى السعودية.

وقال إن هذا الهجوم يثبت مرة أخرى "خبث وقساوة أعداء الشعب الإيراني".

وأودى الهجوم، حسب آخر المعطيات، بأرواح 29 شخصا على الأقل، والضحايا من عناصر الجيش والحرس الثوري والمدنيين، بمن فيهم صحفيون وأطفال.

وتمكن أفراد الأمن من القضاء على المهاجمين الأربعة، حسب المسؤولين الإيرانيين.

المصدر: رويترز