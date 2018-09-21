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السلطات التركية تأمر باحتجاز 110 عسكريين من سلاح الجو

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السلطات التركية تأمر باحتجاز 110 عسكريين من سلاح الجو
Reuters Murad Sezer
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أصدر المدعي العام في أنقرة أمرا باعتقال 110 عسكريين من سلاح الجو، للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن، الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 2016.

وقال المكتب إن من بين من صدرت الأوامر باحتجازهم في العملية، التي شملت العاصمة و15 إقليما آخر، ثلاثة برتبة كولونيل، واثنين برتبة لفتنانت كولونيل، وستة برتبة ميجر، وثلاثة برتبة كابتن، مضيفا أن جميعهم في الخدمة.

وتم توقيف 85 منهم قبل الظهر، فيما تتواصل عمليات البحث عن الـ 25 الآخرين.

وتنفذ السلطات التركية حملات اعتقال من آن لآخر، تستهدف أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب، التي وقعت في يوليو 2016 وقتل خلالها 250 شخصا، وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة ضلوعه في المحاولة.

المصدر: رويترز

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