أردوغان: الولايات المتحدة تقدم 800 مليون دولار لتنظيم غولن سنويا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات للولايات المتحدة بدعم التنظيم التابع للداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة وتطالب أنقرة بتسليمه.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة قدمت لزعيم "فيتو" (تسمية المنظمة التابعة لغولن التي تستخدمها السلطات التركية) 400 هكتار من الأرض، التي يدير انطلاقا منها فروع منظمته حول العالم".

وأضاف الرئيس التركي أن الولايات المتحدة تقدم لمنظمة غولن ما بين 800 و850 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مهم من ناحية فهم من يقف وراء هذه المنظمة".

يذكر، أن تركيا تعتبر فتح الله غولن "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب العسكري في عام 2016، على الرغم من أنه نفى صلته بمحاولة الانقلاب ودانها بشدة. وفتحت السلطات التركية العديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب بحق غولن ومنظمته.

المصدر: الأناضول