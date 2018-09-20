منظمة معاهدة الأمن الجماعي: 2,5 ألف داعشي نقلوا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية هذا العام

أفاد رئيس الأركان الموحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أناتولي سيدوروف، بأنه تم هذا العام رصد انتقال أكثر من 2,5 ألف مقاتل من تنظيم داعش من سوريا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية.

وقال سيدوروف للصحفيين، اليوم الخميس: "خلال العام الأخير فقط تم نقل أكثر من 2,5 ألف عضو من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية".

وأضاف: "ينحصر الخطر الرئيسي هنا في أن الإرهابيين يعتبرون أفغانستان قاعدة خلفية لها آفاق واسعة لنشر نفوذ التنظيم في وسط وجنوب آسيا في إطار تنفيذ مشروع بناء "الخلافة الكبرى".

كما أشار إلى أن "الوضع في آسيا الوسطى لا يزال متوترا للغاية ويثير قلقا كبيرا"، مشددا في الوقت نفسه على أن الخطر الرئيسي على بلدان المنطقة يأتي من نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الدولي الإرهابي".

المصدر: إنترفاكس