برلين تكافئ مدير الأمن الداخلي بمنصب أعلى رغم تعاطفه مع اليمين المتطرف

أكدت الحكومة الألمانية في بيان الثلاثاء، أنها ستعزل مدير جهاز الأمن الداخلي هانس -جيورج ماسن، على خلفية تعليقاته على مقطع فيديو حول احتجاجات اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس.

وجاء في البيان: " ماسن، الذي واجه اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف، سيعين في منصب رفيع في وزارة الداخلية بمجرد رحيله عن الجهاز".

وشكك ماسن في وقت سابق بصحة مقطع فيديو يظهر فيه محتجون من اليمين المتطرف وهم يلاحقون مهاجرين في مدينة كيمنتس بعد مقتل رجل ألماني طعنا على يد أحد المهاجرين.

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وكان قد احتشد في 31 أغسطس الماضي نحو 500 شخص داخل قاعة مكتظة في ملعب كرة قدم في المدينة حيث كان من المقرر أن يعقد رئيس حكومة ولاية سكسونيا المحلية، ميخائيل كريتشمر، لقاء مع سكان، فيما تجمع في الخارج نحو 800 شخص في تظاهرة نظمتها حركة "أنصار كيمنتس"، وهي حركة يمينية متطرفة تشغل ثلاثة مقاعد في المجلس البلدي.

وتناقلت حينها وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية عالمية، صورا للمحتجين الألمان وهم يؤدون تحية هتلر أمام أفراد الشرطة الذين لم يكن عددهم كافيا لمنعهم من القيام بهذه التصرفات.

المصدر: وكالات