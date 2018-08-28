مدينة كيمنتس الألمانية فوق صفيح ساخن!

أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة خلال صدامات بين متظاهرين معادين للأجانب وآخرين مناصرين لهم جرت ليلا بمدينة كيمنتس في ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية للصحفيين: "بشكل عام كانت الليلة في المدينة هادئة"، موضحا أن الإصابات نتجت عن تبادل رمي "الألعاب النارية وأشياء أخرى" بين المتظاهرين.

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وقد شارك في هذه الاحتجاجات حوالي 3000 شخص، هم نحو 2000 من القوميين المتشددين المعادين للأجانب، و1000 شخص من أنصار اليسار.

وجرت الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة في وسط مدينة كيمنتس، وانتهت بطلب من الشرطة بعد نشوب تراشق بالألعاب النارية بين أنصار المعسكرين.

وكانت هذه المدينة الألمانية شهدت ليلة الأحد شجارا بين أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، نجم عنه مقتل مواطن ألماني يبلغ من العمر 35 عاما، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.

إثر ذلك تجمع المئات من الأشخاص وسط المدينة في احتجاجات غير منسقة ردد خلالها متطرفون يمينيون هتافات مناهضة للمهاجرين.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة كيمنتس الواقعة شرق البلاد أمس مذكرتي اعتقال بحق شاب سوري يبلغ من العمر 23 عاما، وآخر عراقي في الثانية والعشرين من عمره، يشتبه في ضلوعهما في جريمة قتل المواطن الألماني.

المصدر: نوفوستي