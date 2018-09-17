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الأحزاب الكردية تحدد اليوم مرشحها لرئاسة العراق

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الأحزاب الكردية تحدد اليوم مرشحها لرئاسة العراق
Reuters Azad Lashkari
علم إقليم كردستان العراق
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أكدت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ، أن الأحزاب الكردية ستحدد اليوم مرشحها لرئاسة الجمهورية.

وقالت النائبة في حديث لـRT إن "الأحزاب الكردية في اجتماع الآن لتحديد مرشحها لرئاسة الجمهورية، وستعلن ذلك مساء لبقية الأحزاب".

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ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الحزب الكردي الذي سيقدم المرشح، لكن مصادر أخرى أكدت أن "التنافس يدور بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستانيين".

وأشارت إلى أن "من سيترشح لرئاسة الجمهورية لن يكون منصب محافظ كركوك من حصته، وهذا أساس الخلاف بين الحزبين".

المصدر: RT

 

 

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