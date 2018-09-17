الاتفاق الأولي على تشكيلة الحكومة العراقية..
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قال مراسلنا في العراق إن الأطراف العراقية توصلت إلى اتفاق أولي على تشكيلة الحكومة المقبلة.
وتضم التشكيلة:
- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ( مستقل)
- مدير المكتب محمد الهاشمي (ابو جهاد ) بدرجة وزير ..(المجلس الأعلى /الفتح)
- رافع عبد الجبار العزاوي أمين مجلس رئاسة الوزراء (سائرون )
- وزير الدفاع خالد العبيدي (من النصر والتحق بسائرون)
- وزير الداخلية أحمد جاسم الأسدي ( الفتح)
- وزير الخارجية سليم الجبوري ( الوطنية)
- وزير المالية روژ نوري ساويش ( الديمقراطي الكردستاني)
- وزير التخطيط د. ماجدة التميمي ( سائرون )
- وزير النفط علي معارج ( دولة القانون / الفتح)
- رئيس هيئة النزاهة الشيخ صباح الساعدي ( سائرون)
- وزير الصحة قتيبة الجبوري ( المحور الوطني )
- وزير الزراعة محمد شياع السوداني ( دولة قانون / فتح)
- وزير النقل علي التميمي ( سائرون )
- وزارة التربية د. نعيم العبودي ( صادقون الفتح)
- وزارة العدل د. صلاح العرباوي ( الحكمة)
- وزير التعليم العالي د. رائد فهمي ( الحزب الشوعي / سائرون)
- وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ( الحكمة)
- وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ناهدة التميمي ( المشروع العربي)
- وزيرة الصناعة والمعادن د. هيثم الجبوري ( الفتح)
- مستشارية الأمن الوطني د. خالد اليعقوبي ( المؤتمر / الفتح)
- وزير البلديات - لم يحدد بعد - ( صادقون / الفتح)
- وما زال التفاوض مستمرا على الوزارات والمواقع المتبقية..
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