 
مباشر

الاتفاق الأولي على تشكيلة الحكومة العراقية..

أخبار العالم العربي

الاتفاق الأولي على تشكيلة الحكومة العراقية..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kss9

قال مراسلنا في العراق إن الأطراف العراقية توصلت إلى اتفاق أولي على تشكيلة الحكومة المقبلة.

وتضم التشكيلة:

  1.  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ( مستقل)  
  2.  مدير المكتب محمد الهاشمي (ابو جهاد ) بدرجة وزير ..(المجلس الأعلى /الفتح) 
  3.   رافع عبد الجبار العزاوي أمين مجلس رئاسة الوزراء (سائرون ) 
  4.   وزير الدفاع خالد العبيدي (من النصر والتحق بسائرون) 
  5.   وزير الداخلية أحمد جاسم الأسدي ( الفتح) 
  6.   وزير الخارجية سليم الجبوري ( الوطنية) 
  7.   وزير المالية روژ نوري ساويش ( الديمقراطي الكردستاني) 
  8.   وزير التخطيط د. ماجدة التميمي ( سائرون ) 
  9.   وزير النفط علي معارج ( دولة القانون / الفتح) 
  10.   رئيس هيئة النزاهة الشيخ صباح الساعدي ( سائرون) 
  11.   وزير الصحة قتيبة الجبوري ( المحور الوطني ) 
  12.   وزير الزراعة محمد شياع السوداني ( دولة قانون / فتح) 
  13.   وزير النقل علي التميمي ( سائرون )
  14.   وزارة التربية د. نعيم العبودي ( صادقون الفتح) 
  15.   وزارة العدل د. صلاح العرباوي ( الحكمة) 
  16.   وزير التعليم العالي د. رائد فهمي ( الحزب الشوعي / سائرون) 
  17.   وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ( الحكمة) 
  18.   وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ناهدة التميمي ( المشروع العربي) 
  19.   وزيرة الصناعة والمعادن د. هيثم الجبوري ( الفتح)
  20.   مستشارية الأمن الوطني د. خالد اليعقوبي ( المؤتمر / الفتح) 
  21.   وزير البلديات - لم يحدد بعد - ( صادقون / الفتح)

  • ‏وما زال التفاوض مستمرا على الوزارات والمواقع المتبقية..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مصارعة الثيران.. رياضة أم عنف؟