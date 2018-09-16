لوبان تقترح تأسيس "اتحاد الشعوب الأوروبية"

قالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، إن الاتحاد الأوروبي بات دكتاتوريا، ويلحق فقط الضرر بأوروبا، مقترحة استبداله بما يسمى بـ"اتحاد الشعوب الأوروبية".

ووصفت لوبان خلال اجتماع "الاتحاد الوطني في مدينة فريوس، سياسة الهجرة والاتحاد الاقتصادي والسياسي، بأنها طائشة ومستنفذة لنفسها.

وأضافت لوبان: "الاتحاد الأوروبي ليس أوروبا، الاتحاد الأوروبي هو هيكل أيديولوجي، ومؤسسة تحكمها سلطة مجهولة المصدر تدير بشكل مركزي مساحة غير مقيدة تصل إلى تركيا أو إلى المنطقة المغاربية، مساحة غير مرفقة مع أي تاريخ أو جذور أو تقاليد، هذا الفضاء في الواقع ليس له قوة أو آفاق، باستثناء الذوبان في صهارة العالم. خلاصة القول، إن الاتحاد الأوروبي يضر بشدة بأوروبا".

المصدر: وكالات