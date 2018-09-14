آبي يحدد موعد لقائه المقبل مع بوتين

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن نيته لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر أو ديسمبر من هذا العام.

وقال آبي خلال المناظرات الجارية في إطار الحملة الانتخابية لرئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في البلاد: "مفاوضات القادة في نوفمبر - ديسمبر ستكون مهمة".

واقترح الرئيس بوتين على آبي خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الأربعاء الماضي، توقيع معاهدة السلام بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.

أما آبي، فأكد نيته والرئيس بوتين توقيع معاهدة سلام بين البلدين، (تأخرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية)، مؤكدا عزمهما على بذل ما في وسعهما لتحقيق هذا الهدف وأشار إلى أن حل هذه المشكلة منوط بالجيل الحالي.

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وتفاوضت موسكو وطوكيو لعقود طويلة في أعقاب الحرب العالمية الثانية على توقيع معاهدة السلام بينهما، إلا أن مشكلة جزر الكوريل الجنوبية الأربع شكلت عائقا أمام هذه المعاهدة.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استعاد الاتحاد السوفييتي السابق أرخبيل الكوريل، قبل أن تعود اليابان لتطالب بجزره وهي كوناشير، إيتوروب، شيتوكان ومجموعة جزر هامبوماي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت مرارا بأن هذه الجزر تخضع للسيادة الروسية، مؤكدة أن سيادتها تستند دون أدنى شك إلى قواعد القانون الدولي.

المصدر: وكالات