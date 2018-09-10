بوتين وآبي يؤكدان تمسكها بتطوير العلاقات بين روسيا واليابان

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سعي البلدين إلى تطوير أوجه التعاون الثنائي، بما في ذلك في حل أزمات سياسية في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين عقد في ختام محادثاتهما في مدينة فلاديفوستوك (الشرق الأقصى الروسي، اليوم الاثنين، أكد بوتين أن المحادثات جرت في أجواء بناءة.

وشدد الرئيس الروسي على أن اليابان تعد شريكا هاما وموثوقا به بالنسبة لروسيا، وأن موسكو متمسكة بتطوير علاقاتها مع طوكيو على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام ومراعاة المصالح المتبادلة.

وأشار بوتين إلى وجود "حوار سياسي نشط" بين الدولتين، مشددا على استعدادهما للبحث عن حلول مناسبة لكلا الطرفين لتوقيعهما معاهدة سلام.

يتبع..