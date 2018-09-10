محادثات بين عراقجي وريابكوف حول الاتفاق النووي

أجرى مساعد وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، في طهران حول الاتفاق النووي.

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وأعلن ذلك السفير الروسي ليفان جاغاريان، لدى طهران، وقال إن عراقجي وريابكوف بحثا العديد من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، واتفقا على مواصلة المشاورات بينهما مستقبلا.

وبحث ريابكوف وعراقجي، تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ برنامج إيران النووي.

وجاء في بيان السفارة الروسية في طهران، عقب اللقاء: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي، بنظيره الإيراني، وبحث معه خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ برنامج إيران النووي​​​. واتفقا على عقد المزيد من المشاورات الثنائية.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق المذكور، واستئناف كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى الاتفاق، وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية، معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران.

المصدر:"فارس+سبوتنيك"