متحدث إيراني: هذا ما ستفعله بلادنا إذا انسحبت أطراف أخرى من الاتفاق النووي!

حذّر المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، من أن بلاده سترفع نشاطاتها النووية إلى مستويات غير مسبوقة، في حال انسحبت أطراف أخرى من الاتفاق النووي.

وقال بهروز كمالوندي في هذا السياق في تصريحات صحفية: "إننا اليوم أصبحنا في موقع أكثر تقدما من السابق وأثناء قبول الاتفاق النووي، وإذا ما خرجت الأطراف الأخرى سنعود إلى فعاليتنا النووية بمستويات أعلى من السابق بكثير".

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من جهة أخرى، نوه المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بالتطور التكنولوجي والعلمي لبلاده، لافتا إلى أن "حركة البلد في مجال التكنولوجيا النووية تسير بوتيرة جيدة".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلنت في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي، واعتبرت طهران تلك الخطوة انتهاكا لأهم اتفاق دولي في القرن الحالي.

وفور توقيع ترامب قرار الانسحاب، اعلن فرض عقوبات اقتصادية على إيران عبر مرحلتين؛ كانت أولهما في أغسطس الماضي، في حين يبدأ تنفيذ الثانية في شهر نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالة مهر الإيرانية