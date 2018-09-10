بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تطارد رجلا اقتحم بسيارته مطار ليون

شهد مطار مدينة ليون الفرنسية عملية مطاردة مثيرة، توجت بإلقاء عناصر الأمن القبض على رجل اقتحم بسيارته مدرج الهبوط هناك.

وأكدت مصادر إعلامية، أن الرجل اقتحم ساحة المطار بسيارته، ودخل المدرج بسرعة مرتفعة، ثم حاول الفرار على القدمين من عناصر الأمن الذين كانوا يطاردونه.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مثيرة، تظهر لحظات المطاردة وتوقيف المخالف، مؤكدين أن الحادث أسفر عن تعليق الرحلات من وإلى المطار.

المصدر: وكالات