الكنيسة الروسية ستوقف التواصل مع القسطنطينية في حال منحت الأخيرة بطريركية كييف الاستقلال

قال المطران، إيلاريون، إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ستقطع التواصل الكنسي مع بطريركية القسطنطينية في حال منح الأخيرة الكنيسة الأوكرانية، الاستقلال عن البطريركية الروسية.

وأضاف المطران، الذي يشغل منصب رئيس قسم السينودس للعلاقات الكنسية الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية:" عندما يتم بهذه الطريقة الوقحة والسافرة، التدخل في شؤون الكنيسة الأرثوذكسية المحلية – فذلك يؤدي ليس فقط إلى طريق مسدود، بل ويهدد بنشر الانقسام في الأرثوذكسية العالمية كلها ... نحن في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لن نعترف بهذا الاستقلال الذاتي وسنضطر لقطع العلاقات ووقف التواصل مع القسطنطينية ".

وشدد رجل الدين الروسي، على أن بطريركية القسطنطينية "بهذا التصرف، تضع نفسها عمليا، خارج الإطار القانوني الأرثوذكسي العالمي".

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وفي وقت سابق، أعرب المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن الاحتجاج الشديد بسبب قرار بطريرك القسطنطينية، برثلماوس، المتعلق بتعيين اثنين من ممثليه في أوكرانيا، التي تعتبر من الأراضي الكنسية لبطريركية موسكو. والحديث يدور عن الأسقف دانييل بامفيلي من الولايات المتحدة الأمريكية، والأسقف، إيريليون ادمونتون من كندا.

وحملت بطريركية موسكو، البطريريك برثلماوس، المسؤولية عن عواقب قراره هذا.

المصدر: RT