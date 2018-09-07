سجن ابن شقيق بان كي مون لتورطه بقضية رشوة مع قطر

حُكم على ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بالسجن 6 أشهر لتورطه بقضية رشوة يعتقد أنها تهدف لبيع مجمع فيتنامي لصندوق الثروة السيادي في قطر.

وأصدر قاضي المحكمة الجزائية في مانهاتن اليوم الجمعة الحكم على، جو هيون دينيس بان، وهو مواطن كوري جنوبي وابن شقيق بان كي مون، مقيم في الولايات المتحدة. واعترف جو بان في يناير بالتآمر ومخالفة قانون أمريكي لمكافحة الفساد الخارجي.

وفي عامي 2014 و2015 حاول بان ترتيب رشوة لتسهيل بيع مجمع شهير مكون من 72 مبنى في العاصمة الفيتنامية هانوي، ومملوك لشركة البناء الكورية الجنوبية "كينغنام إنتربرايزيس"، وهي شركة كان والده بان كي سانغ أحد مديريها.

وقال جو بان إنه كان يعلم أنه سيدفع 500 ألف دولار رشوة إلى مسؤول في صندوق الثروة السيادي القطري عبر وسيط هو مدون ومصمم للأزياء والموضة في نيويورك يدعى مالكولم هاريس. وأضاف أن هاريس لم يكن له صلة بأي مسؤول قطري واحتفظ بالمال.

وانتشرت توقعات منذ وقت طويل بأن يخوض الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، سباق الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، لكنه أعلن في فبراير 2017 أنه لن يفعل ذلك منتقدا، "الأخبار الزائفة" التي تحيط به هو وأسرته.

المصدر: رويترز