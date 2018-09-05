نتنياهو: سنتحرك لإحباط نوايا إيران

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على إصرار وعزيمة الجيش على منع تموضع إيران في سوريا.

وقال نتنياهو في احتفالية أقيمت اليوم الأربعاء لإحياء الذكرى الـ70 لإقامة هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: "أولئك الذين يريدون أن يقتلونا باتوا يعرفون مدى إصرارنا وعزيمتنا.

لن نساوم على أمن المواطنين الإسرائيليين في دولتنا. لن نسمح لإيران بالتموضع في سوريا".

وأضاف: "سنتحرك لإحباط النوايا الإيرانية بشأن تزويد وكلائها وقواتها بأسلحة فتاكة توجه ضدنا. العدوان والإرهاب الإيرانيان سواء خرجا من الأراضي السورية أم من أي مكان آخر سيواجهان قبضة جيش الدفاع الإسرائيلي الفولاذية".

وقبل ذلك، قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت اليوم إن إسرائيل مصرة على منع إيران ووكلائها من التموضع عسكريا في سوريا. نتحرك بحزم ضد هذه المحاولات وأيضا ضد محاولات إنتاج أسلحة عالية الدقة في جميع الساحات".

إسرائيل مصرة على منع إيران ووكلائها من التموضع عسكريا في سوريا. نتحرك بحزم ضد هذه المحاولات وأيضا ضد المحاولات لإنتاج أسلحة عالية الدقة في جميع الساحات, القريبة والبعيدة على حد سواء. سنواصل العمل هكذا من أجل ضمان أمن إسرائيل. pic.twitter.com/bFLYmN4Y7U — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 5 сентября 2018 г.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي