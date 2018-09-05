بريطانيا تحبط مخططا إرهابيا أعده لاجئان عراقيان

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية الأربعاء عن إحباط مخطط إرهابي في بريطانيا باستخدام سيارة ذاتية القيادة، خطط له لاجئان عراقيان.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قضائي: "خطط صاحب مطعم لبيع الأطعمة السريعة مع رجل آخر لهجوم باستخدام سيارات مفخخة ذاتية القيادة وأجهزة متفجرة صنعت يدويا، وصنعا القنابل في شقة فوق المطعم".

وأضافت الصحيفة أن اللاجئين هما آندي سامي ستار (31 عاما) وفارهيد صلاح (23 عاما)، وأضافت أن صلاح عاش في مركز أهلي وآندي هو صاحب مطعم "ميرميد فيش بار"، وكانت الشرطة داهمت الموقعين في 19 ديسمبر، وسط مخاوف من وقوع هجوم في عيد الميلاد.

وتابعت الصحيفة أن صلاح نشر على حسابه في فيسبوك في 11 ديسمبر الماضي، أنه "يحاول إيجاد طريقة لتنفيذ مهمة "استشهادية" بواسطة سيارات ذاتية القيادة، حيث لا يحتاج المرء سوى لبعض البرمجيات".



المصدر: "thetimes.co.uk"