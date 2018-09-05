غواتيمالا تمنع مسؤولا أمميا من دخول أراضيها

حظرت غواتيمالا دخول أراضيها على الكولومبي إيفان فيلاسكيز، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، إثر اتهامات من اللجنة لرئيس غواتيمالا بالفساد.

وقالت الحكومة الغواتيمالية إن "مجلس الأمن القومي أوصى رئيس غواتيمالا جيمي موراليس بمنع إيفان فيلاسكيز من دخول البلاد كونه شخصا يهدد النظام والأمن العام" في غواتيمالا.

وورد في بيان الحكومة أن رئيس الدولة أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقراره وطلب منه تعيين رئيس جديد للجنة لإتمام التفويض الحالي المنتهي في سبتمبر 2019.

ويأتي قرار الحظر بعد الطلب الذي تقدمت به هذه اللجنة للبرلمان والنيابة الغواتيمالييين لرفع الحصانة عن رئيس غواتيمالا إثر "تمويل غير شرعي لحملته الرئاسية".

وقدمت البعثة مؤخرا أدلة جديدة على أن حزب موراليس لم يعلن عن نحو مليون دولار من الأموال التي حصل عليها.

وكان موراليس تعهد خلال الحملة الرئاسية في العام 2015 بتمديد العمل بمهمة اللجنة حتى العام 2021، وهو تفويض يجب تجديده كل عامين.

المصدر: أ ف ب