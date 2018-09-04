دوتيرتي: أوعزت للجيش بعدم شراء الأسلحة إلا من إسرائيل

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه أوعز إلى جيشه بشراء الأسلحة الإسرائيلية فقط، لأن تل أبيب لا تضع شروطا لعقد صفقات السلاح معها، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأجرى دوتيرتي لقاء بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين في مدينة القدس، سبقه لقاءان آخران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

ووقع الجانبان اتفاقات في مجالات السياحة والعمل والدفاع، وبحثا إمكانية شراء الفلبين أسلحة من إسرائيل وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، دون الإعلان عن صفقات شراء أسلحة.

و تظاهر العشرات من الإسرائيليين اليوم احتجاجا على لقاء المسؤولين بالرئيس الفلبيني الذي شبه في وقت سابق سياسته في مواجهة الجريمة في الفلبين بـ"القتل الجماعي" الذي كان يمارسه النازي أدولف هتلر، لكنه اعتذر لاحقا عن هذا التشبيه.

المصدر: وكالات