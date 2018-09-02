أردوغان يحصل على دكتوراة فخرية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته لمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ماناس التركية القرغيزية، تقديرا لجهوده في دعم المسيرة العلمية والأكاديمية للجامعة.

وقال أردوغان اليوم الأحد أثناء حفل نظمته الجامعة في مقرها بالعاصمة القرغيزية بشكيك، في إطار حفل افتتاح أقسام ومجمعات جديدة في الجامعة : "الجامعة تأسست عام 1995 بهدف دعم البلدان الشقيقة لتركيا في وسط آسيا.. الغرض من جامعة ماناس هو تنشئة جيل له فائدة لشعبه ووطنه".

منحت جامعة ماناس التركية القرغيزية، الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، شهادة الدكتوراه الفخرية لجهوده في دعم المسيرة العلمية والأكاديمية للجامعة.https://t.co/iS20AOKxtvpic.twitter.com/OkF0JCwo7J — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 2, 2018

وأضاف: "المستوى العالي الذي وصلت إليه جامعة ماناس التركية القرغيزية، تفند الإشاعات التي يروج لها تنظيم غولن، حول عدم قدرة المؤسسات التعليمية الحكومية على الوصول بالتعليم إلى مستويات عالمية"، مشيرا أن الطلاب الأتراك والقرغيز الذين يدرسون في الجامعة، يعتبرون ممثلين لبلدهم وشعبهم.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز العلاقات مع الدول الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى، لافتا إلى أن بلاده كانت السباقة إلى الاعتراف باستقلال دول آسيا الوسطى، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفتح سفارات فيها.

المصدر: "الأناضول"