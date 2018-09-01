مقتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم لـ"بوكو حرام"

أعلن الجيش النيجيري، أن جماعة "بوكو حرام" قتلت 30 جنديا على الأقل، في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد، مؤكدا أنها خسرت عددا كبيرا من مقاتليها.

وقال ضابط، رفض الكشف عن هويته: "خسرنا 30 عنصرا على الأقل في معارك مع إرهابيي "بوكو حرام" هاجموا قواتنا في زاري يوم الخميس الماضي".

وأضاف، "وصل المتمردون بأعداد كبيرة في شاحنات وكانوا مزودين بأسلحة ثقيلة.. خاضوا معركة مع الجنود استمرت ساعة.. قوة الهجوم كانت شديدة إلى درجة اضطرت القوات إلى التراجع مؤقتا قبل وصول التعزيزات البرية والجوية".

وتقع زاري بالقرب من الحدود مع جمهورية النيجر، وهي منطقة ينشط فيها تنظيم داعش في غرب إفريقيا بزعامة البرناوي، والذي تبنى الهجوم، وكان البرناوي انشق عن الفرع التقليدي للجماعة بزعامة أبو بكر الشكوي.

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واحتج مئات الجنود عبر إطلاق النار في الهواء في مطار مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو منتصف أغسطس الماضي، على نية إرسالهم إلى قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد النائية.

وأسفر تمرد "بوكو حرام" والمواجهات بين مقاتليها والجيش عن أكثر من عشرين ألف قتيل إضافة إلى 2.6 مليون نازح منذ العام 2009، فيما تقول منظمات غير حكومية، إن "11 مليون نيجيري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

المصدر: أ ف ب