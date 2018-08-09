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مقتل 17 جنديا بهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا

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مقتل 17 جنديا بهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا
Reuters / Afolabi Sotunde
مقتل 17 جنديا بهجوم على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا
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قتل 17 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم جديد لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد، هو الثالث في شهر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية، اليوم الخميس.

ووصل مقاتلون مدججون بالسلاح مساء الأربعاء في شاحنات إلى قرية غاروندا بولاية بورنو حيث نهبوا القاعدة العسكرية.

وقال ضابط نيجيري لم يكشف هويته: "هاجم إرهابيو بوكو حرام قواتنا في غاروندا الليلة الفائتة".

وأضاف: "خسرنا 17 جنديا وأصيب 14 آخرون إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين".

وأوضح أن الإرهابيين استولوا على أسلحة وآليات قبل أن يفروا.

وشنت بوكو حرام هجومين آخرين على قواعد عسكرية في أقل من شهر، ما يشير إلى أن الجماعة لا تزال تشكل تهديدا في المنطقة.

المصدر: أ ف ب

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