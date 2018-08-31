ترامب يعتبر التحقيق الذي يجريه مولر غير شرعي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول قضية التدخّل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 غير شرعي.

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وقال ترامب الخميس في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ "أعتبر ذلك تحقيقا غير قانوني"، مستشهدا بـ"متخصصين كبار" لم يسمّهم قالوا إنه "لا ينبغي أبدا أن يكون هناك مدع خاص".

وفي غياب تشريعات تنظم تعيين مدعين خاصين، شكك بعض الخبراء القانونيين في تعيين مولر، غير أن وزارة العدل الأمريكية التي قامت بهذا التعيين تؤكد أنه قانوني.

ومولر مكلّف بتحديد ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في حملة عام 2016، وما إذا كان هناك تواطؤ بين مسؤولين روس وفريق حملة الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد انتقد مرارا التحقيق الذي يجريه المدعي المختص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وشبّهه مؤخرا "بصيد الأشباح".

المصدر: وكالات