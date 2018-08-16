ترامب ينتقد تحقيق مولر ويعرب عن استعداده للإفادة في التحقيق

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التحقيق الذي يجريه المدعي المختص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن دونالد ترامب، شبّه مرة أخرى هذا التحقيق "بصيد الأشباح".

ونقلت الصحيفة عن ترامب: "أنتم تعرفون، أنه لا يجرى من الناحية النظرية أي تحقيق حولي، ولست هدفا لهذا التحقيق. ولكن بشكل عام وفي كل الأحوال، فأنا أشبّه كل ذلك بصيد الأشباح. كل هذا وهم وتزييف".

ورغم ذلك، أعرب ترامب مجددا عن استعداده لتقديم إفادته للمحقق مولر في إطار التحقيق المذكور، رغم أن هذا التحقيق قد "قد مصداقيته".

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ولأول مرة ظهرت المعلومات، عن احتمال استجواب ترامب في نهاية العام الماضي.

ومنذ تلك الفترة، تجري المفاوضات بين مجموعة المحامين المدافعة عن ترامب والمحققين في مجموعة مولر، حول شروط إجراء مثل هذا الاستجواب.

واشترط المحامون قبل فترة، أن لا يطرح روبرت مولر على الرئيس الأمريكي أي أسئلة حول تصرفاته في منصب رئيس البلاد بما فيها المتعلقة بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

ومؤخرا، قالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، إن فريق ترامب لا يرفض حاليا بشكل مباشر احتمال تقديم الإفادة ولكنه طرح بعض الشروط الجديدة لتحقيق ذلك.

ومما يثير قلق المحامين، احتمال إساءة ترامب لنفسه خلال تحدثه مع المحقق الخاص، إذ كانت مجموعة من المحامين على استعداد لإبلاغ مولر بأن ترامب قد يرفض المقابلة، لكن الأخير أعرب عن ثقته بقدرته على إقناع المدعي الخاص ببراءته، ولذلك أصر على أن يستمر المحامون في المفاوضات.

المصدر: انترفاكس