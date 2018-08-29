البرلمان الإيراني يقرر استجواب وزير التربية والتعليم

تسلمت هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، طلب استجواب وزير التربية والتعليم، محمد بطحائي، وقعه 20 نائبا في البرلمان.

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وقال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى، علي أصغر يوسف نجاد، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إن مشروع استجواب وزير التربية والتعليم، محمد بطحائي، الذي تمت دراسته في لجنة التعليم والأبحاث، قد جرى تسليمه للهيئة الرئاسية بالمجلس، وذلك وفقا للمادة 223 من نظامه الداخلي، حيث تم توقيعه من قبل 20 نائبا في البرلمان.

وتابع يوسف نجاد، أنه بناء على ذلك، فإن وزير التربية والتعليم، أصبح مكلفا بالحضور إلى اجتماع المجلس في غضون 10 أيام.

يأتي ذلك، بعد مثول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس الثلاثاء، في البرلمان للمساءلة حول إجراءات الحكومة للحد من البطالة وقضايا العملة الأجنبية والركود والتهريب، والعقوبات الأمريكية والاتفاق النووي.

على صعيد آخر، استقبل المرشد الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الرئيس حسن روحاني، وأعضاء الحكومة، في لقاء اعتيادي سنوي، يقام بمناسبة أسبوع الحكومة، ولا علاقة له بمساءلة الرئيس روحاني في البرلمان.

المصدر:RT + وكالة أنباء فارس



