إيران تعتقل "عشرات الجواسيس" في المؤسسات الحكومية

أعلن وزير المخابرات الإيراني، محمود علوي، أن قوات الأمن في البلاد اعتقلت عشرات الجواسيس كانوا يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة للدولة الإيرانية.

وقال علوي، في تصريح تلفزيوني أدلى به اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة "إسنا" المقربة من الحكومة الإيرانية: "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا حال معرفتهم أي أشخاص مزدوجي الجنسية، ووحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة المخابرات كشفت بنجاح عشرات الجواسيس في مؤسسات حكومية مختلفة واعتقلتهم".

ولم يحدد علوي فترة حصول تلك الاعتقالات أو الدول التي عمل "الجواسيس" لصالحها، إلا أنه أكد أن العديد منهم ذوو جنسية مزدوجة.

المصدر: إسنا + رويترز