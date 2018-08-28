مصادر: تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في شمال قبرص

كتبت صحيفة "Yeni Safak" التركية أن الجيش التركي يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية في "جمهورية شمال قبرص" بسرعة وذلك لحماية مصالح أنقرة في البحر المتوسط.

وذكرت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن تركيا كانت تدرس أيضا احتمال استئناف عمل القاعدة الجوية "غيجيت قلعة" في شمال قبرص، التي كان الطيران العسكري التركي يستخدمها في الماضي.

وتم تقسيم جزيرة قبرص عام 1974 بعد التدخل العسكري التركي فيها، والذي جاء ردا تركيا على محاولة انقلاب الدولة في قبرص بمشاركة العسكريين اليونانيين.

ودخلت القوات المسلحة التركية في الـ21 من يونيو عام 1974 إلى شمال قبرص واحتلت 37% من أراضي البلاد.

وعام 1983 تم في الأراضي القبرصية "المحتلة" إعلان إنشاء "جمهورية شمال قبرص" التركية التي لا تعترف بها أي دولة، إلا تركيا. واستأنفت المحادثات حول توحيد قبرص في فبراير عام 2014 بعد وقفة استمرت عامين.

وفي يوليو عام 2016 هرب 8 عسكريين أتراك إلى اليونان خوفا من الملاحقة من جانب السلطات التركية بعد المحاولة الفاشلة للانقلاب. وتسبب رفض اليونان تسليمهم للسلطات التركية في تصعيد حدة التوتر في العلاقات التركية اليونانية.

المصدر: نوفوستي