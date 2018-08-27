ماكرون يرغب بالحفاظ على العلاقات الخاصة مع بريطانيا بعد بريكسيت

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بأن يتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن بريكسيت بحلول العام الجاري، مؤكدا أن وحدة الاتحاد لا تزال أولوية بالنسبة له.

وقال ماكرون في كلمة حول أولوياته الدبلوماسية للعام المقبل ألقاها أمام السفراء الفرنسيين المعتمدين في الخارج: "تريد فرنسا الحفاظ على العلاقات القوية والخاصة مع لندن، لكن ليس على حساب وحدة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "إن بريكسيت اختيار مستقل، ويجب علينا أن نحترمه، ولكنه لا يمكن أن يتم على حساب وحدة الاتحاد الأوروبي".

المصدر: رويترز