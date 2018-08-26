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البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد

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البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير الاقتصاد
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
البرلمان الإيراني
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صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني اليوم على حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان بعد جلسة مساءلة.

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وأثناء التصويت، أدلى 137 نائبا بأصواتهم لسحب الثقة عن الوزير، مقابل 121 أعربوا عن دعمهم له، مع ممتنعين اثنين عن التصويت.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، كان البرلمان قد عزل وزير العمل، علي ربيعي، من منصبه، بعد موجة غضب متزايد في الشارع الإيراني بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت إثر إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

ويستعد مجلس الشورى (البرلمان) يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى أجوبة الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن بعض الأسئلة التي تشغل بال البرلمانيين .

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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