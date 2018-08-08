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مجلس الشورى الإيراني يحجب الثقة عن وزير العمل

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مجلس الشورى الإيراني يحجب الثقة عن وزير العمل
Reuters / Morteza Nikoubazl
مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) - أرشيف
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صوت مجلس الشورى الإيراني على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وصوت 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111، ما يعطي الرئيس الإيراني حسن روحاني مهلة 3 أشهر لتعيين وزير جديد مكانه.

وربيعي من أبرز حلفاء الرئيس روحاني وكان مستشارا للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و2005.

وتعرض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية تطالب بتعديل على فريقه الاقتصادي.

وأعقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم سنة 2015 إعادة فرضها أول دفعة من العقوبات على إيران أمس الثلاثاء.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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