الهند تعزز قواها الجوية بـ 135 مروحية

وافقت الحكومة الهندية، الأحد 26 أغسطس، على صفقة شراء 111 طائرة مروحية متعددة الأغراض و24 مروحية مضادة للسفن لقواتها المسلحة.

وأفادت قناة "NDTV" بأن عملية جمع 95 مروحية متعددة الأغراض ستتم في الهند بمشاركة المصانع المحلية، فيما سيتم توريد 16 مروحية أخرى بشكل جاهز.

ويعد هذا النوع من الصفقات جزء من برنامج "Make in India" التي تنفذها الحكومة الهندية بنشاط في السنوات الأخيرة. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد نحو 3 مليارات دولار.

وفي الوقت ذاته وافقت نيودلهي على شراء 24 مروحية من طراز "MH-60R" أمريكية مضادة للسفن، من المتوقع أن تحل محل المروحيات من طراز Sea King، التي تستخدمها القوات الجوية الهندية خلال السنوات الـ30 الأخيرة. وتبلغ قيمة الصفقة مع الولايات المتحدة نحو 1.8 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي