مقتل شخص وإصابة 140 في زلزال غرب إيران

أفادت قناة "Press-TV" الإيرانية بمقتل شخص واحد وإصابة 140 آخرين في زلزال قوي وقع مساء أمس السبت غرب إيران.

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وقالت القناة: "قتل شخص على الأقل وأصيب 140 آخرون بجروح جراء زلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر وقع غرب إيران".

وأفادت القناة في وقت سابق بمقتل شخص واحد وإصابة 60 آخرين جراء الزلزال.

وصرحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 22:13 مساء السبت بتوقيت غرينيتش، مضيفة أن مركز الزلزال كان على عمق 8,3 كيلومتر تحت الأرض وعلى بعد 31 كيلومترا غرب مدينة جوانرود الواقعة في ولاية كرمنشاه الإيرانية.

من جهته أعلنت قناة "السومرية" العراقية بأن الزلزال الإيراني شعر به أيضا سكان مدينة بغداد ومحافظات كركوك والسليمانية وديالى وداهوك وأربيل والمناطق العراقية الأخرى المجاورة لإيران.

المصدر: نوفوستي