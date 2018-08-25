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مقتل 15 شخصا جراء انقلاب حافلة ببلغاريا

أخبار العالم

مقتل 15 شخصا جراء انقلاب حافلة ببلغاريا
BGNES
مقتل 15 شخصا جراء انقلاب حافلة ببلغاريا
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في حادث انقلاب حافلة ركاب كانت تقل 50 شخصا في بلغاريا، حسبما أفادت وكالة BGNES المحلية نقلا عن مسعفين.

وقالت الوكالة إن الحادث الذي وقع في منطقة وادي إسقير قرب مدينة سفوغي شمالي العاصمة صوفيا، أسفر أيضا عن إصابة 27 شخصا. وأشارت إلى أن أكثر من 20 فريقا من الأطباء تم إرسالها إلى مكان الحادث من صوفيا ومدن أخرى.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سوء الرؤية هو الذي تسبب في انقلاب الحافلة.

وذكرت BGNES أن الرئيس البلغاري، ريمين راديف، ألغى الاحتفالات الوطنية بمناسبة مرور 141 سنة على المعارك البطولية على قمة شيبكا (في جبال البلقان) أثناء الحرب الروسية التركية في 1877-1978.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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